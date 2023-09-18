19 yaşına gelen bireyler resmi nüfus cüzdanlarında yazanı dikkate almalıdırlar. Kişi eğer 20 yaşında olup kimliğe küçük olarak yazılmışsa, kimlikteki yaş dikkate alınır ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile bütün devlet daireleri kişinin resmi olarak 19 yaşında olduğunu hesap ederek işlem yapar. Askere gitmek isteyen kişilerin 19 yaşında askere gidilir mi, 19 yaşında askerlik yapılır mı? konularına hâkim olması gerekir.

19 Yaşında Askere Gidilir Mi?

Türk Silahlı Kuvvetleri özel durumlara sahip olmayan her T.C. vatandaşı erkeği yaşı geldiği zaman vatani görevini tamamlamak üzere askere çağırır. Üniversite eğitimi alınan durumlarda ise askerlik okul bitinceye dek ertelenebilir.

Yani askere 20 yaşından sonra gitmek mümkündür. Fakat 20 yaşından küçükler askerlik yapabilir mi? bu konu hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinin asker alma şartlarına bakarak en doğru bilgi edinilebilir.

19 Yaşında Askerlik Yapılır Mı?

19 yaşında askerlik yapılmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri 20 yaşından küçük kimseyi askere almaz. Reşitlik yaşı her ne kadar 18 olsa da 20 yaşına gelmeyen kişilerin askere gitmesi mümkün değildir.