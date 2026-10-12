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Giriş Tarihi: 12.10.2026 12:31 Son Güncelleme: 12.10.2026 12:41

19 yaşındaki Yusuf Muhammet 8 gündür aranıyordu: Sarıyer’de ormanda ölü bulundu

İstanbul Sarıyer’de 8 gündür kayıp olarak aranan Yusuf Muhammet Aslan (19), ağaçlık alanda ölü bulundu. Aslan'ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Aslan’ın bir ağaçta cansız bedeni bulundu. Ağrı’dan kayıp başvurusu yapan ağabeyi, 'kıskançlık sorunu vardı kendine zarar vermiş olabilir' dedi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
19 yaşındaki Yusuf Muhammet 8 gündür aranıyordu: Sarıyer’de ormanda ölü bulundu
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Olay, 7 Ekim Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Darüşşafaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaçlık alandan gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan Ömer Faruk A. (20), ölen kişinin kardeşi Yusuf Muhammet Aslan olduğunu söyledi.

8 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Polis ekiplerinin görüştüğü Ömer Faruk A., kardeşi için 29 Eylül'de Ağrı'dan kayıp başvurusunda bulunduğunu belirtti. Aslan'ın, kayıp başvurusundan 8 gün sonra ölü bulunduğu öğrenildi. Ağabeyi, kardeşinin kıskançlık nedeniyle kuruntular yaşadığını ve bu nedenle kendisine zarar vermiş olabileceğini ifade etti.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, Aslan'ın bulunduğu ağaçlık alanda ve cenazesinde incelemelerde bulundu. Aslan'ın cenazesi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık ölümle ilgili soruşturma başlattı.

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