Haberler Yaşam Haberleri 19 yıl hapis cezası alan Selim Sayılgan'ın cezası onandı
Giriş Tarihi: 29.7.2024 16:55 Son Güncelleme: 29.7.2024 17:35

19 yıl hapis cezası alan Selim Sayılgan'ın cezası onandı

Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. yetkilisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer, 2018 yılında eski yönetim kurulu başkanı Selim Sayılgan ve Ertan Sayılgan’ın Hüseyin Kara vasıtasıyla Ankara 24. Noterliği Başkatibi olan Hasan Tokmak'a rüşvet verdiğini ve sahte evraklarla şirkete ait gayrimenkulleri gasp ettiğini iddia etmişti. Tümer’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından iddianame hazırlanmış ve şüphelilerin sahte olduğu tespit edilen noter onaylı kira sözleşmesinin birden çok tapu müdürlüğüne verilmek suretiyle ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçu işlendiği tespit edildiği ifade edilmişti.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
19 yıl hapis cezası alan Selim Sayılgan’ın cezası onandı

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama Ekim 2022'de karara bağlanarak; Selim Sayılgan "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, "Resmi evrakta sahtecilik" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün ve "Rüşvet verme" suçundan 4 yıl olmak üzere toplamda 19 yıl hapse çarptırılmıştı. Noter Başkatibi Hasan Tokmak üzerine atılı suçlamalardan 10 yıl 11 ay, aracı konumda olan Hüseyin Kara ise 16 yıl hapse çarptırılmıştı.

İSTİNAF TALEPLERİ REDDETTİ

Selim Sayılgan ve diğer sanıklar haklarında verilen hapis cezasını İstinaf Mahkemesine taşıyarak itirazda bulundu. Geçtiğimiz günlerde kararını veren mahkeme, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığını belirtilerek itiraz talepleri reddedildi.

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19 yıl hapis cezası alan Selim Sayılgan'ın cezası onandı
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