19 yıl hapis cezası alan Selim Sayılgan’ın cezası onandı

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama Ekim 2022'de karara bağlanarak; Selim Sayılgan "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, "Resmi evrakta sahtecilik" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün ve "Rüşvet verme" suçundan 4 yıl olmak üzere toplamda 19 yıl hapse çarptırılmıştı. Noter Başkatibi Hasan Tokmak üzerine atılı suçlamalardan 10 yıl 11 ay, aracı konumda olan Hüseyin Kara ise 16 yıl hapse çarptırılmıştı.

İSTİNAF TALEPLERİ REDDETTİ

Selim Sayılgan ve diğer sanıklar haklarında verilen hapis cezasını İstinaf Mahkemesine taşıyarak itirazda bulundu. Geçtiğimiz günlerde kararını veren mahkeme, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığını belirtilerek itiraz talepleri reddedildi.