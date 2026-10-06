19 yıl önce Erhan Kurt cinayetinde baba tutuklandı

Diyarbakır merkez Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'nde Dicle Nehri ile Çiftehavuzlar Mezarlığı mevkisinde bulunan yolda 21 Eylül 2007'de Erhan Kurt'un boğularak öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, maktulün babası A.K, annesi A.K, ağabeyi S.K. ile yakınları O.K, Y.K. ve R.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba A.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.