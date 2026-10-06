Haberler Yaşam Haberleri 19 yıl önce Erhan Kurt cinayetinde baba tutuklandı
Giriş Tarihi: 6.10.2026 15:31

19 yıl önce Erhan Kurt cinayetinde baba tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Erhan Kurt'un 19 yıl önce öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden maktulün babası tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
19 yıl önce Erhan Kurt cinayetinde baba tutuklandı
  • ABONE OL

Diyarbakır merkez Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'nde Dicle Nehri ile Çiftehavuzlar Mezarlığı mevkisinde bulunan yolda 21 Eylül 2007'de Erhan Kurt'un boğularak öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, maktulün babası A.K, annesi A.K, ağabeyi S.K. ile yakınları O.K, Y.K. ve R.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba A.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#DİYARBAKIR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
19 yıl önce Erhan Kurt cinayetinde baba tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA