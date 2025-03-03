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Giriş Tarihi: 3.3.2025 18:05

19 yıl sonra cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı: Kemikleri toprağa verildi!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2005’te ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Erdoğan Bozkurt’un 19 yıl sonra bir cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, Bozkurt’un olduğu tespit edilen kemikler, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

DHA
19 yıl sonra cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı: Kemikleri toprağa verildi!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2005'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Erdoğan Bozkurt'a ulaşılamayınca dosya kapatıldı. 5 ay önce Bozkurt'un öldürüldüğü ihbarı yapıldı. Yeniden açılan soruşturma kapsamında Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırma başlattı.

Jandarma, Bozkurt'un Fethiye ilçesi Ovacık Mahallesi'nde öldürülüp, bu bölgeye gömüldüğünü belirledi. Soruşturma kapsamında jandarma, Bozkurt ile aralarında husumet bulunan Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Nuray Pehlivan, Şevkiye Koyuncu ve Hasan Cura'yı geçen yıl 29 Kasım'da gözaltına aldı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, kadavra köpekleri ile yapılan aramada Deliktaş mevkisinde bulundu. Kemikler, Bozkurt'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından beklenen rapor ulaştı. Raporda, kemiklerin Erdoğan Bozkurt ile uyumlu olduğu belirtildi. Raporun ardından Bozkurt'un kemikleri, bugün Fethiye Değirmenbaşı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Erdoğan Bozkurt'un 10 yakını katıldı.

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19 yıl sonra cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı: Kemikleri toprağa verildi!
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