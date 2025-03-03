19 yıl sonra cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı: Kemikleri toprağa verildi!

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, kadavra köpekleri ile yapılan aramada Deliktaş mevkisinde bulundu. Kemikler, Bozkurt'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.