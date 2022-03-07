1987 kışını aratmayacak tüm hafta sürecek

Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Çarşamba gününden itibaren İstanbul ve yurt genelinin, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor
Yurt genelinde hafta ortasından itibaren soğuk havanın etkili olması bekleniyor. 4-5 gün süre etkili olması beklenen sistem nedeniyle sıcaklıkların 0 derecenin altına düşeceği, beraberinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar yağışı geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor. AKOM'dan yapılan tahminlere göre çarşamba hava sıcaklığı 1 derece, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak gösterilirken, perşembe sıcaklığın 0 dereceye düşeceği ve kar yağışlı olacağı, cuma ve cumartesi günleri sıcaklığın eksi 1 dereceyi gösterirken kar yağışının devam edeceği, pazar günü ise sıcaklık 1 dereceyi gösterirken İstanbul yine kar yağacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre 1987 kışını aratmayacak bir kar yağışı bekleniyor. Peki o yıl kış nasıl geçti? Kar yağışı 4 Mart 1987'de başladı. 18 saat kar yağdı ve kalınlığı neredeyse 1 metreyi buldu, hayatı felç etti. Belgrad Ormanı'ndan geldiği düşünülen kurtlar bile şehre indi. Okullar yaklaşık iki hafta boyunca kar tatili yaptı. 1987 kışı yaşayanlar bu yılı hiç unutmadı. O yıl kar yüzünden İstanbul'da 26 kişi hayatını kaybetti.
İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI
İSTANBUL için Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ve kar uyarısı yapıldı. Buna göre soğuk hava dalgası bu akşam itibarıyla Marmara Bölgesi üzerinde etkili olacak. Yarın akşamdan pazartesiye kadar kar yağışı etkisini yoğun şekilde hissettirecek.