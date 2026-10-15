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Giriş Tarihi: 15.10.2026 16:08

1991 rakımlı mahalle sele teslim oldu, köylüler seferber oldu

Erzurum’da Palandöken Dağı eteklerindeki yüksek rakımlı mahallede aşırı yağışlar sonrasında sel meydana geldi. İlçe merkezine 64 kilometre uzaklıktaki mahallede can pazarı yaşanırken, iş makinelerinin uzaklık nedeniyle geç ulaştığı bölgede vatandaşlar kazma ve küreklerle sel sularına yön vermeye çalıştı.

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Faruk KÜÇÜK
1991 rakımlı mahalle sele teslim oldu, köylüler seferber oldu
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Tekman ilçe merkezine 64 kilometre uzaklıkta, 1991 rakımdaki Yuvaklı Mahallesi'nde öğleden sonra aniden bastıran aşırı sağanak yağış, kısa sürede sel felaketine dönüştü. Dağ eteklerinden gelen taşkın suları köy yollarını ve sokakları göle çevirdi.

KADIN ERKEK, GENÇ YAŞLI DEMEDEN MÜCADELE ETTİLER

Sel sularının evlere ve eklentilere zarar vermesini önlemek için mahalle sakinleri sokaklara döküldü. Köylüler, imece usulüyle ellerine aldıkları kazma, kürek ve kalaslarla sel sularının önünü açmak ve yönünü değiştirmek için yoğun bir mücadele verdi. Yaşanan sel dehşeti sırasında yaşlı bir kadının, kışlık hayvan yemi olan saman yığınına akan suları engellemek için tek başına verdiği mücadele ise kameralara yansıdı. Talihsiz kadının samanlığını kurtarmak için gösterdiği büyük çaba, azgın suların şiddeti karşısında yetersiz kaldı ve samanlar zarar gördü. Bölgede suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlanması bekleniyor.

#ERZURUM
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