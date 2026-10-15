1991 rakımlı mahalle sele teslim oldu, köylüler seferber oldu

Tekman ilçe merkezine 64 kilometre uzaklıkta, 1991 rakımdaki Yuvaklı Mahallesi'nde öğleden sonra aniden bastıran aşırı sağanak yağış, kısa sürede sel felaketine dönüştü. Dağ eteklerinden gelen taşkın suları köy yollarını ve sokakları göle çevirdi.

KADIN ERKEK, GENÇ YAŞLI DEMEDEN MÜCADELE ETTİLER

Sel sularının evlere ve eklentilere zarar vermesini önlemek için mahalle sakinleri sokaklara döküldü. Köylüler, imece usulüyle ellerine aldıkları kazma, kürek ve kalaslarla sel sularının önünü açmak ve yönünü değiştirmek için yoğun bir mücadele verdi. Yaşanan sel dehşeti sırasında yaşlı bir kadının, kışlık hayvan yemi olan saman yığınına akan suları engellemek için tek başına verdiği mücadele ise kameralara yansıdı. Talihsiz kadının samanlığını kurtarmak için gösterdiği büyük çaba, azgın suların şiddeti karşısında yetersiz kaldı ve samanlar zarar gördü. Bölgede suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlanması bekleniyor.