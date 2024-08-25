1992’de eylemin faili MİT tarafından etkisiz hale getirildi

Terör arananlar listesinde 'yeşil' kategoride yer alan Abdülhamit Kapar, Şırnak Uludere Taşdelen Jandarma Karakolu'na yönelik 15 Mayıs 1992'de gerçekleştirilen ve 26 erin şehit olduğu, 2 erin kaçırıldığı eylemi organize ettiği gerekçesiyle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından hedef listesindeydi. 32 yıldır örgüt içerisinde bulunan Tekin Guyi kod adlı terörist Kapar, 2021'de MİT'in Derik'te gerçekleştirdiği operasyondan sağ kurtulması üzerine kaçarak izini kaybettirmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı.





MİT OPERASYONUYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Uzun süredir takipte olan Tekin Guyi kod adlı Kapar'ın MİT ajanları tarafından Kamışlı'da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri terörist Kapar'a yönelik operasyon düzenleyerek etkisiz hale getirdi. PKK/YPG'nin Suriye'deki en önemli sorumlularından olan Tekin Guyi kod adlı Abdülhamit Kapar PKK/KCK'nın Suriye'deki Askeri Kanadı YPG bünyesinde yer alan Maliye Birimi, Lojistik Birimi, Enternasyoneller Taburu, Kurye Birimi, Sanayi Birimi, Hapishaneler ve Tünel İnşaatı gibi tüm kurumların sorumlusu olarak görev yapıyordu. 1992'de örgüte katılan Kapar 2011'e kadar Irak'ta Mahmur Kampı'nda, Haftanin alanında ve Hakurk bölgesinde faaliyet yürüttü. 2011'den itibaren örgütün askeri eğitim faaliyetlerinde sorumlu düzeyde yer aldı. 2014'ten itibaren Irak/Sincar'da sözde sorumlu olarak faaliyet gösterdi. 2016'da ise Haftanin alanında PKK/KCK Gümrük ve Asayiş Sorumlusu olarak faaliyet yürütüp örgüt tarafından Haftanin sözde Eyalet Sorumlusu olarak yapıldı. 2017'de Sincar'da PKK/YBŞ Genel Sorumlusu Yardımcısı olarak faaliyet yürüten Kapar 2018'de Suriye'ye geçerek PKK/YPG Derik Eyaleti Kurye Sorumlu olarak faaliyet yürüttü. 2021'den itibaren PKK/YPG Kurumlar sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.