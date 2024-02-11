ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 11 Şubat günü yarışmacıya yöneltilen 1'den 10'a kadar numaralandırılmış on adet özdeş topun bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir topun numarasının asal sayı olma olasılığı yüzde kaçtır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

11 ŞUBAT MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;