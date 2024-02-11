Haberler Yaşam Haberleri 1'den 10'a kadar numaralandırılmış on adet özdeş topun bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir topun numarasının asal sayı olma olasılığı yüzde kaçtır?
Giriş Tarihi: 11.2.2024 23:11 Son Güncelleme: 11.2.2024 23:14

1'den 10'a kadar numaralandırılmış on adet özdeş topun bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir topun numarasının asal sayı olma olasılığı yüzde kaçtır?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 11 Şubat 2024 Pazar günü ATV ekranlarında yer alıyor. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu’nun yarışmacıya sorduğu 1'den 10'a kadar numaralandırılmış on adet özdeş topun bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir topun numarasının asal sayı olma olasılığı yüzde kaçtır? sorusunun cevabı öğrenilmek istenerek yoğun olarak araştırılıyor. İşte az önce sorulan Milyoner sorusu ve cevabı.

1’den 10’a kadar numaralandırılmış on adet özdeş topun bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir topun numarasının asal sayı olma olasılığı yüzde kaçtır?

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 11 Şubat günü yarışmacıya yöneltilen 1'den 10'a kadar numaralandırılmış on adet özdeş topun bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir topun numarasının asal sayı olma olasılığı yüzde kaçtır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

11 ŞUBAT MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: 1'den 10'a kadar numaralandırılmış on adet özdeş topun bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir topun numarasının asal sayı olma olasılığı yüzde kaçtır?



SEÇENEKLER

A- 30
B- 40 (CEVAP)
C- 50
D- 60


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1'den 10'a kadar numaralandırılmış on adet özdeş topun bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir topun numarasının asal sayı olma olasılığı yüzde kaçtır?
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