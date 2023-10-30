Haberler Yaşam Haberleri 2 arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti! Katil zanlısı inşaatta yakalandı
Giriş Tarihi: 30.10.2023 11:22 Son Güncelleme: 30.10.2023 11:34

2 arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti! Katil zanlısı inşaatta yakalandı

Ankara’da işyerinden arkadaş olan 2 kişi arasında tartışma kanlı bitti. Y.S. yanında taşıdığı bıçak ile arkadaşı B.A.’yı bıçaklayarak öldürdü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü birimleri katil zanlısı Y.S.’yi saklandığı inşaatta bulurken B.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
2 arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti! Katil zanlısı inşaatta yakalandı

Ankara Çankaya İlçesi Fakülteler Mahallesi'ndeki bir sokakta sohbet eden işyerinden arkadaş olan B.A ile Y.S.'nin arasındaki tartışma çıktı. Kısa bir süre sonra tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S., B.A.'yı bıçaklayarak motosikletine binerek kaçtı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan B.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI İNŞAATA SAKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan Y.S.'yi yakalamak üzere çalışma başlattı. Çalışmalar esnasında Y.S.'nin olay yerinden kaçtığı motosiklet şüphelinin ikametinin önünde tespit edildi. Çevrede yapılan titiz aramalar sonucu şüpheli Y.S. ikametine yakın bir inşaat içinde saklanmış olarak bulundu.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Y.S., yaralama olayını gerçekleştirdiğini kabul etti. Suç aleti bıçağı olayın gerçekleştiği sokağa attığını söylemesi üzerine suç aleti bıçak polis ekiplerince bulundu.

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2 arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti! Katil zanlısı inşaatta yakalandı
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