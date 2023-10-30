2 arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti! Katil zanlısı inşaatta yakalandı

Ankara Çankaya İlçesi Fakülteler Mahallesi'ndeki bir sokakta sohbet eden işyerinden arkadaş olan B.A ile Y.S.'nin arasındaki tartışma çıktı. Kısa bir süre sonra tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S., B.A.'yı bıçaklayarak motosikletine binerek kaçtı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan B.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI İNŞAATA SAKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan Y.S.'yi yakalamak üzere çalışma başlattı. Çalışmalar esnasında Y.S.'nin olay yerinden kaçtığı motosiklet şüphelinin ikametinin önünde tespit edildi. Çevrede yapılan titiz aramalar sonucu şüpheli Y.S. ikametine yakın bir inşaat içinde saklanmış olarak bulundu.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Y.S., yaralama olayını gerçekleştirdiğini kabul etti. Suç aleti bıçağı olayın gerçekleştiği sokağa attığını söylemesi üzerine suç aleti bıçak polis ekiplerince bulundu.