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Giriş Tarihi: 6.10.2023 11:40 Son Güncelleme: 6.10.2023 11:41

2 aydır kayıp olan yaşlı adamın kemikleri bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 16 Ağustos’tan beri kayıp olarak aranan 72 yaşındaki Bekir Kaymak’ın Yatağan Gökgedik Mahallesindeki bir arazide kemikleri bulundu.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
2 aydır kayıp olan yaşlı adamın kemikleri bulundu

Muğla'nın Yatağan ilçesi Gökgedik mahallesinde bir vatandaş boş tarlası içinde insan kafatası gördüğünü belirterek ihbarda bulundu. Yatağan Cumhuriyet Savcısı ile birlikte olay yerinde yapılan ve çevrede yapılan araştırmada, farklı noktalarda insan vücuduna ait kemik parçaları bulundu.

Bulunan kıyafet parçaları üzerinden yapılan araştırmada bulunan insan kemiklerinin 16 Ağustos tarihinde Bayır Mahallesi'nde kayıp olarak aranan Bekir Kaymak'a ait olabileceği değerlendirildi. Bekir Kaymak'ın yakınları tarafından kıyafetler üzerinde yapılan incelemede, bulunan kemiklerin kayıp şahsa ait olduğu tahmin edildi. Bulunan kafatası ve insan vücuduna ait kemikler Muğla Adli Tıp Kurumuna teslim edildi.

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2 aydır kayıp olan yaşlı adamın kemikleri bulundu
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