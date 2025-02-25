2 baba 2 evlat aynı yerde aynı acı

İstanbul Eyüpsultan'da Kemerburgaz yolunda 22 Şubat gecesi arızalanan arazi aracını (UTV) emniyet şeridinde kontrol eden Muhammet Gürcan Koçak'a (25) hafif ticari araç çarparak hayattan koparmış, araç sürücüsü de kaçmıştı. Sürücü her yerde aranırken, baba Harun Koçak, geçen yıl oğluyla aynı kaderi paylaşan Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ile bir araya gelerek SABAH'a açıklamalarda bulundu.Harun Koçak, "Yetkililerden rica ediyorum, bu olay aydınlığa kavuşsun ve bu vicdansız bulunsun" derken, Koçak'ın kader ortağı Özer Aci de "Ben acımı yine yaşıyorum. İlk duyduğumda içim sızladı, perişan oldum. Öğrenir öğrenmez hemen Harun Bey'i aradım. Yanında olmak istedim" ifadelerini kullandı. Oğluna 4 ay sonra düğün yapacaklarını ve tüm eşyalarını aldığını belirten Koçak, "Vicdansız sürücü, oğluma yardım etseydi vicdanım bu kadar sızlamazdı. 1998'de kızımı da trafik kazasında kaybettim. O zamanlar 5 kişilik mezar yaptırmıştım. Oğlumu koyduğum yer de bana aitti. Oğluma düğün yapacaktım ama cenazesi oldu" dedi.Oğuz Murat Aci de geçen yıl aynı bölgede ATV aracını tamir etmek isterken ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un (17) çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.Koçak'ın kader arkadaşı olan ve acısını paylaşan Özer Aci de şu ifadeleri kullandı: "Neredeyse aynı tarihler, aynı yer, aynı tip araç, emniyet şeridine alınmış bir araç. Her iki tarafta da hayattan koparılan insanlar. Bu kaçan sürücü, böyle bir yerde o saatlerde şeritli yolda o hızla nereye gidiyor? İki kaza da çok benzer. Yaralıya yardım etmemek var, ölüme terk etmek var. Vicdansız, bari 112'yi ara. İnsan bir empati kurar. İnsanlığımız ölmüş. Bugün bizim başımıza bu gelirken yarın da başkasının başına gelmesin böyle olaylar. Öldürdüğün bir insan, bu kadar mı merhametsiz olduk? Kaçmak ne demek, insanlığımızı bu kadar mı kaybettik? Ben acımı yine yaşıyorum. İlk duyduğumda içim sızladı, perişan oldum. Öğrenir öğrenmez hemen Harun Bey'i aradım. Yanında olmak istedim. Onun halinden ben anlarım."