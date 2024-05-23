2 bin 24 yıllık tarihi kilisede Midyat’ın yöresel yemekleri tanıtıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Süryani kadınlar tarafından hazırlanan yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Mardin Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde etkinlik organize edildi. Midyat'a bağlı kırsal Anıtlı Mahallesi'nde bulunan Süryani Ortodoks Kadim Cemaati'nin 2 bin 24 yıllık tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde, "Asırlık tariflerle Mardin lezzetleri" isimli yöresel lezzetler şöleni etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Midyat Süryani mutfağında önemli yeri olan Kırsal Süryani Mahallesinde yaşayan kadınlar tarafından hazırlanan etli güveç, bulgur pilavı, asma yaprakları ile hazırlanan sarma, yöresel sebzeler ile hazırlanan salata, tandır ekmeği, Süryani çöreği ve kuru üzüm protokol üyeleri ve katılımcılara ikram edildi.

Programa Katılan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve beraberinde protokol üyeleri, yemek kazanların başına geçerek, katılımcılara hazırlanan yemeklerin dağıtımını yaptılar. Daha sonra Vali Akkoyun ve berberindeki protokol üyeleri ve köylü kadınlar ile birlikte hazırlanan yemekten yediler. Vali Akkoyun, etkinliğe katılan çocuklar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirip, oyuncak dağıttı. Ardından Vali Akkoyun, Kadim Süryani Cemaatinin Turabdin ve Midyat ruhani lideri Metropolit Samuel Aktaş ile birlikte tarihi kilise de incelemelerde bulundu.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, burada yaptığı açıklamada, "Tarihi yapılarımız kültürümüzün bütün zenginlikleri olduğu gibi mutfağımız, yemek kültürümüz de bizim tarihimizden aldığımız bir miras ve zenginliğimizdir. Bizler Türk mutfağı, Anadolu mutfağının zenginliklerini hem yaşayarak hem yaşatarak hem tanıtarak hem de bunların gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için bu programı güzel bir şekilde inşallah burada idrak edeceğiz, gerçekleştireceğiz. Neden Anıtla da bu programı gerçekleştirdik? Biz Mardin'de, Midyat'ta ve bütün mahallelerimizde Anadolu'da bütün toplum kesimleri ile birlikte huzur içerisinde, devletimizin sağlamış olduğu huzur iklimi içerisinde, barış, kardeşlik içerisinde yaşıyoruz. Mardin bu anlamda örnek bir şehir.

Birlikte yaşamanın en güzel örneğidir Mardin. Dolayısıyla bizler de birbirimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizle pekiştirme anlamında hem bu programın bilinirliğini, tanınırlığını artırma anlamında Anıtlı'yı tercih ettik. Birliğimize, beraberliğimize de vesile olmasını diliyorum bu tür programların" dedi. Anıtlı Mahallesi Muhtarı Habib Doğan, "Türk Mutfağı ile ilgili aslında yöresel yemeklerdir yani. Köyde özellikle bulgur pilavıdır, güveçtir, sarmadır veya bunlara benzer aslında köyde bizim hanımlarımız tarafından aslında yapılan, hazırlanan yemeklerdir, yani yerel yemeklerdir. O şekilde misafirlerimize takdim edilecektir. Bizim için gerçekten önemlidir aslında bu bir vesiledir. Bu hem turizm köyü olmasından dolayı hem de bu vesileyle aslında dünyaya da tanıtmış oluyoruz daha çok bu köyümüzü. Onun için çok memnunuz, çok mutluyuz, teşekkür ederiz" dedi.