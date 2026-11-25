Arkeologların yolu bu kez Pompeii'nin en işlek caddelerinden biri olan Via dell'Abbondanza üzerindeki eski bir eve düştü. Cornelius Maximus'a ait olduğu düşünülen yapıda yürütülen çalışmalar, sıradan bir ev eşyasının bile ne kadar büyük bir geçmişi saklayabileceğini gösterdi.
Kazılarda ahşap bir dolabın kalıntılarına ve içerisinde bırakılan eşyalara ulaşıldı. Dolabın ahşap bölümleri büyük ölçüde yok olmuş olsa da geride kalan izler, rafların bulunduğu alanı ve eşyaların yerleşimini anlamayı mümkün kıldı. Araştırmacılar, bu parçaların MS 79 yılındaki felaketten önce evin nasıl kullanıldığını anlamalarına yardımcı oldu.
Dolaptaki parçalar arasında en dikkat çekenlerden biri, günümüzde de kullanılan kişisel bakım eşyalarına benzer malzemeler oldu. Bronz bir cımbız, kozmetik ürünlerin hazırlanmasında kullanılan küçük bir araç ve cam bir parfüm şişesi, yaklaşık 2 bin yıl önceki bakım alışkanlıklarına dair ipuçları verdi.
Günlük yaşamın bir parçası olan bu eşyalar, antik Roma döneminde insanların yalnızca nasıl yaşadığını değil, kendilerine nasıl özen gösterdiklerini de ortaya koyuyor.
Kazı alanında bulunan küçük bir kumaş kesenin içinden en az 24 minyatür parçadan oluşan bir kolyenin izleri çıktı. Kemik, cam hamuru, seramik benzeri malzemeler ve kaya kristalinden hazırlanan süslerde birbirinden farklı figürler bulundu.
Kolye parçaları arasında el, ayak, çam kozalağı ve üzüm salkımı şekilleri dikkat çekti. Ayrıca Roma tanrısı Merkür ile Mısır kökenli tanrı Bes'i temsil eden figürler de tespit edildi.
Arkeologların crepundia olarak adlandırdığı bu tür kolyeler, antik Roma'da çocuklara koruyucu tılsım olarak veriliyormuş. Üzerindeki küçük parçalar hareket ettikçe ses çıkarıyor, böylece yetişkinlerin çocuklarının nerede olduğunu fark etmesine de yardımcı olabiliyordu.
Uzmanlara göre bu kolyeler bazen çocukluk yılları geride kalsa bile saklanıyordu. Pompeii'deki dolaptan çıkan parçaların da bir çocuğa ait olabileceği ya da yetişkin birinin çocukluğundan kalan hatıralar arasında tutulmuş olabileceği düşünülüyor.
Arkeologlar, dolabın içinde bronz, cam ve seramikten yapılmış çeşitli kaplarla da karşılaştı. Yemek hazırlamakta kullanılan tencereler, farklı boyutlardaki kaplar ve çam kozalağı motifleriyle süslenmiş küçük bir sürahi, evin gündelik düzenini anlamaya yardımcı oldu.
Bugün sıradan kabul edilen bu parçalar, yaklaşık iki bin yıl önceki ev yaşamına yakından bakma fırsatı sunuyor.
Kazılarda ortaya çıkan en düşündürücü ayrıntılardan biri de değerli ve kişisel eşyaların dolapta bırakılmış olmasıydı. Araştırmacılar, ev sakinlerinin yanardağ patlaması sırasında aceleyle ayrılmış olabileceğini değerlendiriyor.
Evin felaket sırasında tadilatta olduğuna ilişkin izler de bulundu. Bu nedenle içeride yaşayanların patlama anında evde olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak geride kalan eşyalar, geri dönülüp alınamadıkları için yaklaşık iki bin yıl boyunca aynı yerde kaldı.
Pompeii Arkeoloji Parkı Müdürü Gabriel Zuchtriegel, bulunan eşyaların geçmişte yaşamış insanların kişisel alışkanlıklarını, işlerini ve hatıralarını anlamak açısından değer taşıdığını belirtti.
Araştırmacılar evde kimlerin yaşadığını kesin olarak söyleyemese de dolaptaki her parça farklı bir hikayeye işaret ediyor. Bir parfüm şişesi günlük bakım alışkanlıklarını, bronz sikkeler ekonomik yaşamı, küçük kolye ise çocukluk yıllarına ait olabilecek hatıraları bugüne taşıyor.