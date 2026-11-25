PARFÜM ŞİŞESİNDEN MAKYAJ MALZEMELERİNE KADAR PEK ÇOK EŞYA BULUNDU

Dolaptaki parçalar arasında en dikkat çekenlerden biri, günümüzde de kullanılan kişisel bakım eşyalarına benzer malzemeler oldu. Bronz bir cımbız, kozmetik ürünlerin hazırlanmasında kullanılan küçük bir araç ve cam bir parfüm şişesi, yaklaşık 2 bin yıl önceki bakım alışkanlıklarına dair ipuçları verdi.

Günlük yaşamın bir parçası olan bu eşyalar, antik Roma döneminde insanların yalnızca nasıl yaşadığını değil, kendilerine nasıl özen gösterdiklerini de ortaya koyuyor.