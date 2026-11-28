Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi Soğuksu Milli Parkında iki boz ayının vurulmasına ilişkin "görevi kötüye kullanma" suçu ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28/A maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Medyada yer alan haber ve yorumlar nedeniyle, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 257/1. ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28/A maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan ön inceleme neticesinde Soğuksu Milli Park Müdürünün görevden alındığını duyurmuştu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör