Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi Soğuksu Milli Parkında iki boz ayının vurulmasına ilişkin "görevi kötüye kullanma" suçu ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28/A maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Medyada yer alan haber ve yorumlar nedeniyle, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 257/1. ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28/A maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan ön inceleme neticesinde Soğuksu Milli Park Müdürünün görevden alındığını duyurmuştu.