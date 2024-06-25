2 çocuğu dahil 7 kişiyi rehin almıştı! Adli kontrolle serbest kaldı

Olay, dün öğle saatlerinde Derince ilçesi Orhangazi Sokak Fatih Sitesi'nde üçüncü katta gerçekleşti. Ferhat S., önceki gün e Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliği'nde tehdit ve hakaret suçlamasıyla işlem gördü. Eşinin şikayeti üzerine ifadesi alınan Ferhat S., serbest kaldıktan sonra, gittiği annesinin evinde başlayan tartışma sonucu çocukları dahil 7 kişiyi rehin aldı ve eşinin olay yerine gelmesini istedi.

3 adet suç kaydı bulunduğu öğrenilen Ferhat S., evin içinde iki çocuğunu, abisinin eşini ve abisinin 3 çocuğunu rehin aldı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte eve giren ekipler, evde bulunan 5 çocuk ve 2 yetişkini sorunsuz bir şekilde dışarı çıkararak Ferhat S.'yi teslim olmaya ikna etti. Şüpheliye gerekli önleyici ve koruyucu tedbirler uygulanarak, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.