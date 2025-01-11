2 gencin yaralanmasında 10 kişi tutuklandı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki gün önce Hacıkebir köyünde ikamet eden Melih Özkan (22) ve İsmail Minaz'ın (22) av tüfeğiyle ateş edilerek yaralanmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olaya karıştığı belirlenen 10 kişinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları yakaladı. Yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı tespit edilen 3 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu arada, yaralı gençlerden Özkan'ın Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, Minaz'ın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.