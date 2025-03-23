2 grup arasında döner bıçaklı kavga çıktı: Berberde tıraş olan polis ayırdı

Olay, Ankara'nın Altındağ İlçesi Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mahallede bulunan döner dükkanına giden İ.M. ve E.M. kardeşler, dükkanda çalışan A.K., U.K. ve Y.C.K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Taraflar arasından yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek döner bıçaklı kavgaya dönüştü.

TIRAŞ OLAN BERBER MÜDAHALE ETTİ

Berber dükkanında tıraş olan polis memuru olaya müdahale etti. Tıraş önlüğü ile dışarı çıkan polis memuru, havaya ateş açarak iki tarafı ayırdıktan sonra olay yerine takviye polis ve sağlık ekibi istedi. O onlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Olayda yaralanan 5 şüpheli, hastanede tedaviye alındı.