2 gündür kayıptı: Fındık bahçesinde ölü bulundu!

Trabzon'un Çarşıbaşı İlçesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Emine Akgül, 23 Kasım'da ayrıldığı evine dönmedi. Yakınlarının ihbarıyla ilçede arama çalışması başlatıldı. AFAD, polis ve jandarma ekipleri tarafından 2 gün boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.