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Giriş Tarihi: 25.11.2023 14:03

2 gündür kayıptı: Fındık bahçesinde ölü bulundu!

Trabzon'da Alzheimer hastası Emine Akgül, 23 Kasım'da evden çıktı. Yakınları, yaşlı kadından haber alamayınca jandarmayı aradı. İki gündür aranan Emine Akgül'ün fındık bahçesinde cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
2 gündür kayıptı: Fındık bahçesinde ölü bulundu!

Trabzon'un Çarşıbaşı İlçesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Emine Akgül, 23 Kasım'da ayrıldığı evine dönmedi. Yakınlarının ihbarıyla ilçede arama çalışması başlatıldı. AFAD, polis ve jandarma ekipleri tarafından 2 gün boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Bugün devam edilen aramalarda, kayıp Akgül, yakınları tarafından fındık bahçesinde ölü bulundu. İlk incelemede Akgül'ün yolunu kaybettiği, soğuktan etkilenip yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu belirtildi. Akgül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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2 gündür kayıptı: Fındık bahçesinde ölü bulundu!
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