2 işyerinden 750 bin liralık soygun yaptılar: Buzdolabı diye su arıtma cihazı çaldılar

Küçükçekmece'de İ.E.'nin çalıştığı su arıtma cihazı satan iş yerine 4 Eylül'de giren hırsızlar 150 bin liralık arıtma cihazını çaldı.
Aynı gün Avcılar'da bir elektronik mağazasına giren hırsızlar 600 bin lira değerindeki 25 televizyon, 2 bilgisayar, 1 süpürge ve saç kurutma makinasını çaldı.
2 HIRSIZ YAKALANDI
İncelenen kamera görüntülerinden önce hırsızların geldiği araç daha sonra da kimlikleri tespit edildi.
Şüpheliler 29 suç kayıtlı Nedim C. (22) ve 24 suç kayıtlı Hakan K. (27) Esenyurt'tta gözaltına alındı.
Polis ekipleri Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde 3 adreste yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 1 adet bilgisayar, 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet su arıtma cihazı, 1 adet vantilatör, 4 adet televizyon, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet sallama bıçağı ele geçirildi.