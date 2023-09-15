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Giriş Tarihi: 15.9.2023 09:17

2 işyerinden 750 bin liralık soygun yaptılar: Buzdolabı diye su arıtma cihazı çaldılar

İstanbul Küçükçekmece ve Avcılar’da iş yerine giren hırsızlar yaklaşık 750 bin liralık malzemeyi geldikleri minibüse yükleyip kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 hırsızı gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin girdikleri bir iş yerinde ne işe yaradığını bilmedikleri su arıtma cihazını buzdolabı diye çaldıkları öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
2 işyerinden 750 bin liralık soygun yaptılar: Buzdolabı diye su arıtma cihazı çaldılar

Küçükçekmece'de İ.E.'nin çalıştığı su arıtma cihazı satan iş yerine 4 Eylül'de giren hırsızlar 150 bin liralık arıtma cihazını çaldı.

Aynı gün Avcılar'da bir elektronik mağazasına giren hırsızlar 600 bin lira değerindeki 25 televizyon, 2 bilgisayar, 1 süpürge ve saç kurutma makinasını çaldı.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

2 HIRSIZ YAKALANDI

İncelenen kamera görüntülerinden önce hırsızların geldiği araç daha sonra da kimlikleri tespit edildi.

Şüpheliler 29 suç kayıtlı Nedim C. (22) ve 24 suç kayıtlı Hakan K. (27) Esenyurt'tta gözaltına alındı.

Polis ekipleri Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde 3 adreste yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 1 adet bilgisayar, 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet su arıtma cihazı, 1 adet vantilatör, 4 adet televizyon, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet sallama bıçağı ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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2 işyerinden 750 bin liralık soygun yaptılar: Buzdolabı diye su arıtma cihazı çaldılar
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