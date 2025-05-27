2 kadın hırsız 2 evden 1,5 milyonluk altın çaldı

İlk olay 2 Nisan'da Sarıçam ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.S. (27) ve D.K. (17) girdikleri evin yatak odasında bulunan 13 adet cumhuriyet altını, 2 adet yarım altın, 1 adet bileklik, 1 adet kolye ve 2 adet yüzük çalıp kayıplara karıştı. İki kadın hırsız, bir ay sonra Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde girdikleri bir evden 240 gram altın çalıp kaçtı.

100 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLEDİ

İhbarların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1,5 milyon TL'lik hırsızlık yapan kadınları yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izleyen polis, şüphelilerin saklandıkları ikameti belirledi. Yapılan operasyonla 2 şüpheli de yakalandı.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden K.S., "Ben yapmadım" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli K.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliyse tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.