Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesinin 4 çocuğundan biri olan 6'ncı sınıf öğrencisi Gülcan'ın 5 yaşındayken yapılan kontroller sonucu kalbinde delik olduğu ve bu nedenle ameliyat olması gerektiği belirtildi. Ancak o dönem aile, çocuklarına bir şey olabileceği korkusuyla ameliyat ettirmedi. Küçük Gülcan 1 ay önce üst solunum yetmezliği ve nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Hastaneye yatırılan Gülcan burada bir süre tedavi olduktan sonra kalp ameliyatı olması için Konya Şehir Hastanesi
'ne sevk edildi. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından ameliyata alınan Gülcan'ın kalbindeki delik kapatıldı ve kalp kapakları tamir edildi. Ancak kapak yetmezliği ileri boyutta olan küçük çocuk bir kez daha ameliyata alındı. Mitral kapak yerine bu kez mekanik kapak takıldı ve Gülcan hayata tutundu. İyileştiği için çok mutlu olduğunu belirten Gülcan, "Kardeşlerimi, arkadaşlarımı, okulumu ve köyümü çok özledim. Bir an önce iyileşip evime gitmek istiyorum" dedi.