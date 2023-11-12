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Giriş Tarihi: 12.11.2023 10:56 Son Güncelleme: 12.11.2023 10:57

2 kilogramdan fazla uyuşturucuyla suçüstü yakalandı

İstanbul’da bir zehir taciri, iki kilogramı aşkın sentetik uyuşturucu Bonzai ile suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
2 kilogramdan fazla uyuşturucuyla suçüstü yakalandı

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yürütülen çalışmalarda; uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Ö.D. (22) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda iki hassas terazi, iki litre ayrı pet şişede kimyasal sıvı, 15 mermi, bir cep telefonu, 4 bin 945 lira nakit para ve 2 kilo 288 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen Ö.D. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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2 kilogramdan fazla uyuşturucuyla suçüstü yakalandı
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