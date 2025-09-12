2 kişiyi vurup 3 milyonluk altın çalıp paralarla video çektiler

Adana'da 1 ay önce kasklı 2 kişi ellerinde silahla bir kuyumcu dükkanına girdi. Soyguncular, 2 kuyumcu çalışanını ayağından vurarak yaraladıktan sonra iş yerinden 3 milyon lira değerinde altın çalıp kaçtı. Altınları bozduran zanlılar, torba dolu paraları gülerek tek tek sayıp kameraya karşı sallayarak kutlama yaptı. Soyguncuların bu mutlu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis soyguncuları yakalamak için özel ekip kurdu. Gasp dedektifleri, 900 saatlik güvenlik kamerası izleyerek soyguncuların kimliklerini tek tek tespit etti. Kimliklerinin teşhis edildiğinden habersiz olan şüpheliler, Osmaniye'den bir otomobil satın alarak Adana'ya döndü. Polis, soygunu planlayan, soygunu gerçekleştiren ve zanlıları otomobille taşıyan toplam 4 kişiyi operasyonla yakaladı. Ekipler, soyguncuların evinde yaptığı aramada 815 bin lira ele geçirdi. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

2 KİŞİYİ VURUP 3 MİLYONLUK ALTIN ÇALDILAR

Olay, 15 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet kasklı yabancı uyruklu Asad A. (23) ile Abdulaziz E. (19), ellerindeki silahla kuyumcu Abdullah Damlakhı'nın (27) dükkanına girdi. İş yerindekileri ölümle tehdit eden soyguncular, tezgahtaki altınları istedi. Şüpheliler, çalışanlardan İbrahim Kesir (26) ile Abdurrahman Gılleh'i (21) tabancayla ayaklarından vurdu. Abdulaziz E. çalışanların başında beklerken, Asad A. ise tezgah ve vitrindeki piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ve ziynet eşyalarını çuvala doldurdu.

900 SAATLİK KAMERA KAYDI İZLEDİ

Soyguncular, kuyumcudan çıkıp, ara sokağa girerek kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Soygunla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri bünyesinde kurulan özel ekip, bölgedeki ve güzergahtaki 900 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Polisin teknik takip başlattığı şüphelilerin, soygunun ardından Karataş ilçesine bağlı Çimeli Mahallesi'ndeki bir tarlada saklandığı belirlendi.

ALTINI BOZUP OTOMOBİL ALDILAR

Soygunu planladığı belirtilen Emrullah D.'nin (20), şüphelileri otomobille alıp, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir eve götürdüğü saptandı. Altınları, ilçedeki bir kuyumcuda bozduran şüpheliler, Osmaniye'ye giderek bir otomobil satın aldığı ve kente döndüğü belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, kentin girişinde güvenlik önlemi aldı. Polis, şüphelilerin bulunduğu otomobil ablukaya alıp durdurdu. Araçtan indirilen 3 şüpheli ile yanlarındaki Hamid H. (28) yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

PARALARLA KUTLAMA YAPTIKLARI VİDEO

Öte yandan şüphelilerin saklandıkları evde arama yapan polis ekipleri, çalınan altınların bozdurulmasından elde edildiği değerlendirilen 815 bin lira ele geçirdi. Şüpheliler ile yakalandıkları otomobil, emniyete götürüldü. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, torbalardaki paraları odaya dökerek kutlama yaptıkları görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, soygunu gerçekleştiren Asad A. ile Abdulaziz E.'nin paraları sayıp, birbirlerini kutladıkları görüldü. Ayrıca şüphelilerin, soyguna giderken çektikleri görüntüyü de sosyal medyada paylaştıkları öğrenildi.

SUÇU KABUL ETTİLER

Sorguya alınan şüpheliler, haklarındaki suçlamaları kabul etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrullah D., Asad A. ile Abdulaziz E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Hamid H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.