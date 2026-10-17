Haberler Yaşam Haberleri 2 litre su kuralı tarihe mi karıştı? Bilim insanları cevabı açıkladı
Giriş Tarihi: 17.10.2026 09:47

2 litre su kuralı tarihe mi karıştı? Bilim insanları cevabı açıkladı

"Günde en az 2 litre su için" tavsiyesini hepimiz duyduk. Peki bu rakam herkes için gerçekten geçerli mi? Bu konudaki en kapsamlı çalışmalardan biri farklı bir tablo çiziyor. Yaklaşık 5.600 kişiyle yapılan ve Science dergisinde yayımlanan bir araştırma, vücudun su ihtiyacının kişiden kişiye çok büyük farklılık gösterdiğini ortaya koydu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
HİLAL AYTAÇ Yaşam
2 litre su kuralı tarihe mi karıştı? Bilim insanları cevabı açıkladı
  • ABONE OL

Günde 2 litre su içmek, sağlıklı yaşam tavsiyelerinin en bilinenlerinden biri. Ancak bu konudaki en kapsamlı çalışmalardan biri, tek bir rakamın herkese uymayabileceğini gösteriyor.

2 litre su kuralı tarihe mi karıştı? Bilim insanları cevabı açıkladı

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Japonya'daki Ulusal Biyomedikal İnovasyon, Sağlık ve Beslenme Enstitüsü'nden Yosuke Yamada ve ekibinin yürüttüğü çalışma, Kasım 2022'de Science dergisinde yayımlandı.

2 litre su kuralı tarihe mi karıştı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Çalışmada 8 günlük bebeklerden 96 yaşındaki yetişkinlere kadar, 20'den fazla ülkeden yaklaşık 5.600 kişi incelendi. Katılımcılara içinde izlenebilir izotoplar bulunan bir su verilerek, suyun vücutlarından ne kadar sürede geçtiği ölçüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2 litre su kuralı tarihe mi karıştı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Araştırmacılar bunun sonucunda, vücudun günlük olarak kullandığı toplam su miktarını, yani "su dönüşümünü" belirledi. Bu miktar, vücudun alıp kaybettiği suyun toplamı; içilen su, yiyeceklerden gelen su ve vücudun kendi metabolizmasında ürettiği suyu birlikte kapsıyor.

2 litre su kuralı tarihe mi karıştı? Bilim insanları cevabı açıkladı

GÜNDE NE KADAR SU İÇMELİSİNİZ?

Çalışmaya göre günlük su dönüşümü en yüksek olan grup, enerji harcaması da en yüksek olan 20-35 yaş arası erkekler. Bu erkeklerde günlük su dönüşümü ortalama 4,2 litre. Kadınlarda ise 20-40 yaş arasında ortalama 3,3 litre.

Ancak burada kritik bir ayrım var:

2 litre su kuralı tarihe mi karıştı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Çalışmanın basın bildirisinde bu rakamın, içilmesi gereken su miktarına eşit olmadığı özellikle belirtiliyor. Çünkü vücut ihtiyacının bir kısmını yiyeceklerden ve kendi ürettiği sudan karşılıyor.

2 litre su kuralı tarihe mi karıştı? Bilim insanları cevabı açıkladı

"MEVCUT ÖNERİ BİLİMSEL OLARAK DESTEKLENMİYOR"

Yamada, günde 2 litrelik mevcut genel önerinin bilimsel olarak desteklenmediğini söylüyor. Araştırmacılara göre sağlıklı beslenen bir kişi, su ihtiyacının yaklaşık yarısına kadarını yiyeceklerden alabiliyor.

Çalışmanın basın bildirisine göre Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) gibi kuruluşlar günde yaklaşık 2 litre toplam su alımını yeterli görüyor. Ancak araştırma bu rakamın çoğu insan ve çoğu durum için büyük olasılıkla fazla olduğunu, herkes için tek bir politikanın verilerle desteklenmediğini belirtiyor.

2 litre su kuralı tarihe mi karıştı? Bilim insanları cevabı açıkladı

SU İHTİYACINI NE BELİRLİYOR?

Yamada, su dönüşümünü belirleyen etkenleri şöyle sıralıyor: yaş, cinsiyet, vücut büyüklüğü, fiziksel aktivite düzeyi, meslek, sporcu olup olmama, hamilelik, yaşanılan rakım, hava sıcaklığı, nem ve sosyoekonomik durum.

2 litre su kuralı tarihe mi karıştı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Hava sıcaklığının etkisi çarpıcı: Aynı kişi için, ortalama hava sıcaklığı 30 derece olduğunda su dönüşümü, 10 dereceye göre günde yaklaşık 1 litre daha yüksek.

Yani aynı kişinin ihtiyacı bile mevsimle ve yaptığı işle değişebiliyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
2 litre su kuralı tarihe mi karıştı? Bilim insanları cevabı açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA