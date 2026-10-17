2 litre su kuralı tarihe mi karıştı? Bilim insanları cevabı açıkladı

Japonya'daki Ulusal Biyomedikal İnovasyon, Sağlık ve Beslenme Enstitüsü'nden Yosuke Yamada ve ekibinin yürüttüğü çalışma, Kasım 2022'de Science dergisinde yayımlandı.
Araştırmacılar bunun sonucunda, vücudun günlük olarak kullandığı toplam su miktarını, yani "su dönüşümünü" belirledi. Bu miktar, vücudun alıp kaybettiği suyun toplamı; içilen su, yiyeceklerden gelen su ve vücudun kendi metabolizmasında ürettiği suyu birlikte kapsıyor.
Çalışmaya göre günlük su dönüşümü en yüksek olan grup, enerji harcaması da en yüksek olan 20-35 yaş arası erkekler. Bu erkeklerde günlük su dönüşümü ortalama 4,2 litre. Kadınlarda ise 20-40 yaş arasında ortalama 3,3 litre.
Ancak burada kritik bir ayrım var:
Çalışmanın basın bildirisinde bu rakamın, içilmesi gereken su miktarına eşit olmadığı özellikle belirtiliyor. Çünkü vücut ihtiyacının bir kısmını yiyeceklerden ve kendi ürettiği sudan karşılıyor.
Yamada, günde 2 litrelik mevcut genel önerinin bilimsel olarak desteklenmediğini söylüyor. Araştırmacılara göre sağlıklı beslenen bir kişi, su ihtiyacının yaklaşık yarısına kadarını yiyeceklerden alabiliyor.
Çalışmanın basın bildirisine göre Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) gibi kuruluşlar günde yaklaşık 2 litre toplam su alımını yeterli görüyor. Ancak araştırma bu rakamın çoğu insan ve çoğu durum için büyük olasılıkla fazla olduğunu, herkes için tek bir politikanın verilerle desteklenmediğini belirtiyor.
Yamada, su dönüşümünü belirleyen etkenleri şöyle sıralıyor: yaş, cinsiyet, vücut büyüklüğü, fiziksel aktivite düzeyi, meslek, sporcu olup olmama, hamilelik, yaşanılan rakım, hava sıcaklığı, nem ve sosyoekonomik durum.
Hava sıcaklığının etkisi çarpıcı: Aynı kişi için, ortalama hava sıcaklığı 30 derece olduğunda su dönüşümü, 10 dereceye göre günde yaklaşık 1 litre daha yüksek.
Yani aynı kişinin ihtiyacı bile mevsimle ve yaptığı işle değişebiliyor.