2 litre su kuralı tarihe mi karıştı? Bilim insanları cevabı açıkladı

GÜNDE NE KADAR SU İÇMELİSİNİZ?

Çalışmaya göre günlük su dönüşümü en yüksek olan grup, enerji harcaması da en yüksek olan 20-35 yaş arası erkekler. Bu erkeklerde günlük su dönüşümü ortalama 4,2 litre. Kadınlarda ise 20-40 yaş arasında ortalama 3,3 litre.

Ancak burada kritik bir ayrım var: