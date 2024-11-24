2 milyon 942 bin araç denetlendi

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri 14-21 Kasım tarihleri arasında 2 milyon 942 bin 329 aracı denetledi. Denetimler kapsamında, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 231 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 115 bin 949, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 786, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 869, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 485 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 462 bin 324 araç ve sürücüye işlem yapıldı.





368 BİN 780 İŞLEM YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırmamakla ilgili olarak 2024 yılında toplam 368 bin 780 işlem yapıldı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarımızı ve denetimleri arttırıyoruz. Denetimler arttıkça kaza sayıları azalıyor" ifadelerini kullandı.