Haberler Yaşam Haberleri 2 milyonluk musluk çalan hırsızlar yakalandı
Giriş Tarihi: 30.10.2024 11:21 Son Güncelleme: 30.10.2024 11:32

2 milyonluk musluk çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul Bakırköy’de bir inşaattan piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan muslukları çalan 5 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
2 milyonluk musluk çalan hırsızlar yakalandı

Bakırköy'de 6 ay önce polise başvuran G.Y.Y., görevli olduğu inşaattın deposundan piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 265 adet musluğun çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansıdığını tespit etti. Ekipler, çaldıkları muslukları araca yükleyen şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasına ardından da kimlik bilgilerine ulaştı.

HIRSIZLAR YAKALANDI

Yapılan operasyonda daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler Ü.Y. (30), D.B. (27), H.K. (47), R.U. (32), ve E.Ç. (37) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y., D.B., R.U. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
2 milyonluk musluk çalan hırsızlar yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA