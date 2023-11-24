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Giriş Tarihi: 24.11.2023 11:39 Son Güncelleme: 24.11.2023 12:59

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaşındaki Poyraz öldü, 8 yaralı

Antalya’nın Kaş ilçesinde  meydana gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Mustafa Poyraz Aksoy (3) hayatını kaybetti, biri ağır 8 kişi yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaşındaki Poyraz öldü, 8 yaralı

Korkunç kaza Kınık - Kalkan karayolu Yeşilköy Muarkürü Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücü Yaşar Uçar'ın kullandığı otomobil Kaş istikametinden Seydikemer ilçesi istikametine seyir halinde iken karşı yönden gelen Mahmut Tolga Aksoy'un kullandığı otomobil karşı şeride geçmesi sonucu iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

ORTALI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İki otomobilin çarpışmasının ardından ortalık savaş alanına döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri araç sürücüleri Yaşar Uçar (23) Mahmut Tolga Aksoy (31) İlknur Aksoy (29) araçta yolcu olarak bulunan Ali Ayaz Aksoy (9) Mustafa Poyraz Aksoy (3), Gizem Kızılıer (26) Elif Ezgi Kızılıer (8), Esila Erva Kızılıer (6), Hatice Aksoy (58) ambulanslar ile yaralı olarak Kaş Devlet Hastanesine kaydırıldı.

KURTARILAMADI

Kaş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 yaşındaki Mustafa Poyraz Aksoy hayatını kaybetti. Durumu ağır olan anne İlknur Aksoy Akdeniz Üniversitesi Hastanesine, baba Mahmut Tolga Aksoy ise Antalya'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı 6 kişinin ise Kaş devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden minik Mustafa Poyraz'ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından Mustafa Poyraz'ın cansız bedeni aile yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Kaş ilçesine götürüldü.

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2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaşındaki Poyraz öldü, 8 yaralı
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