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Giriş Tarihi: 31.7.2025 22:15

2 telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı: Araçlarında 85 bin 400 dolar ele geçirildi!

Kocaeli'de kendilerini telefonda polis olarak tanıtıp, bir vatandaşın 500 gram altınını elden teslim alan 2 kişi dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Araçta yapılan aramada, 85 bin 400 dolar ele geçirilirken, paranın benzer yöntemle başka bir mağdurdan alındığı öğrenildi. Öte yandan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
2 telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı: Araçlarında 85 bin 400 dolar ele geçirildi!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, 29 Temmuz tarihinde kendilerini telefonda polis olarak tanıtan şahıslar, bir vatandaşı yaklaşık 500 gram altınını elden teslim etmesi yönünde kandırarak dolandırdı.

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında, dolandırıcılığı gerçekleştiren Ç.Ç. ve A.K. isimli şüpheliler, dün Osman Gazi Köprüsü çıkışında düzenlenen operasyonla araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, aynı gün Yalova'da benzer yöntemle gerçekleştirilen başka bir dolandırıcılık olayında mağdurdan elden aldıkları 85 bin 400 Amerikan Doları (yaklaşık 3 milyon 416 bin TL) ele geçirildi. Söz konusu para sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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2 telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı: Araçlarında 85 bin 400 dolar ele geçirildi!
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