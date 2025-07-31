2 telefon dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı: Araçlarında 85 bin 400 dolar ele geçirildi!

Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, aynı gün Yalova'da benzer yöntemle gerçekleştirilen başka bir dolandırıcılık olayında mağdurdan elden aldıkları 85 bin 400 Amerikan Doları (yaklaşık 3 milyon 416 bin TL) ele geçirildi. Söz konusu para sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.