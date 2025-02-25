Haberler Yaşam Haberleri 2. Timur Cihantimur vakası: Aynı adreste ölümlü kaza sürücü kaçtı!
Giriş Tarihi: 25.2.2025 08:50 Son Güncelleme: 25.2.2025 08:50

2. Timur Cihantimur vakası: Aynı adreste ölümlü kaza sürücü kaçtı!

Korkunç kaza İstanbul Eyüpsultan’da yaşandı. Arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde durarak kontrol eden Muhammet Gürcan Koçak (25)' a hafif ticari araç çarptı. Kazada Koçak hayatını kaybederken, sürücü ise kaçtı...

DHA
2. Timur Cihantimur vakası: Aynı adreste ölümlü kaza sürücü kaçtı!

Feci kaza, 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda gerçekleşti. 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

UTV'yi tamir etmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç Muhammet Gürcan Koçak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormana savruldu.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Kazada Muhammet Gürcan Koçak'a ağır yaralanırken, sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan bu korkunç kaza akıllara Timur Cihantimur olayını getirdi. Türkiye'nin aylarca konuştuğu kaza; 1 Mart 2024'te İstanbul Eyüpsultan'da yaşanmıştı.

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı. Kısa süre sonra ABD'de tutuklanan ikilinin iade süreci ise devam ediyor...

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2. Timur Cihantimur vakası: Aynı adreste ölümlü kaza sürücü kaçtı!
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