2. Timur Cihantimur vakası: Aynı adreste ölümlü kaza sürücü kaçtı!

Feci kaza, 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda gerçekleşti. 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.
UTV'yi tamir etmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç Muhammet Gürcan Koçak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormana savruldu.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Kazada Muhammet Gürcan Koçak'a ağır yaralanırken, sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan bu korkunç kaza akıllara Timur Cihantimur olayını getirdi. Türkiye'nin aylarca konuştuğu kaza; 1 Mart 2024'te İstanbul Eyüpsultan'da yaşanmıştı.
Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı. Kısa süre sonra ABD'de tutuklanan ikilinin iade süreci ise devam ediyor...