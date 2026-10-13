2 ton plastik atıktan ev yaptılar! Sadece 15 saatte kurulan evin içindeki sistem görenleri şaşırttı

27 metrekarelik evde oturma alanı ve mutfak bir arada tasarlanırken ayrı bir yatak odası ve banyo da bulunuyor. Projede çatıda da geri dönüştürülebilir malzemelerden yararlanıldı.

Evin çatısında güneş panelleri, sisteminde yağmur suyu var

Projeyi dikkat çekici kılan yalnızca kullanılan plastik miktarı değil. Konutta güneş panelleriyle elektrik üretimi, çatıdan yağmur suyu toplama ve atık suyun arıtılmasına yönelik sistemler de yer alıyor.