2 ton plastik atıktan ev yaptılar! Sadece 15 saatte kurulan evin içindeki sistem görenleri şaşırttı

Güneş panelleri, yağmur suyu toplama sistemi ve atık su arıtma teknolojisiyle donatılan küçük ev, sürdürülebilir yaşam fikrini farklı bir boyuta taşıdı. Plastik atıkların yalnızca yeni ürünlere değil, doğrudan bir yaşam alanına dönüşebileceğini gösteren proje, geri dönüşümün gelecekte konut sektöründe nasıl kullanılabileceği sorusunu da gündeme getirdi.
Tuğla yerine birbirine geçen plastik bloklar kullanıldı
Evin inşasında geleneksel tuğla ve harç yöntemleri yerine, geri dönüştürülmüş plastikten üretilen birbirine geçmeli modüller kullanıldı. Bu parçalar, duvarların kısa sürede bir araya getirilmesini sağladı. Böylece yapının kurulumu yaklaşık 15 saatte tamamlandı.
27 metrekarelik evde oturma alanı ve mutfak bir arada tasarlanırken ayrı bir yatak odası ve banyo da bulunuyor. Projede çatıda da geri dönüştürülebilir malzemelerden yararlanıldı.
Evin çatısında güneş panelleri, sisteminde yağmur suyu var
Projeyi dikkat çekici kılan yalnızca kullanılan plastik miktarı değil. Konutta güneş panelleriyle elektrik üretimi, çatıdan yağmur suyu toplama ve atık suyun arıtılmasına yönelik sistemler de yer alıyor.
Atık suların yönetiminde biyolojik arıtma sağlayan bir biyodigester sistemi ve arıtılan suyun toprağa sızmasını sağlayan bir alan kullanıldı. Bu çözümler, sınırlı yaşam alanında enerji ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını amaçlıyor.
Ev, zor koşullarda yaşayan bir aile için yapıldı
Proje, Brezilya'nın São Paulo metropol bölgesindeki Carapicuíba kentinde, Porto de Areia topluluğunda hayata geçirildi. Moradia Semente Eco Sustentável adı verilen çalışma, TETO Brasil ile Fuplastic, Amanco Wavin ve Biosaneamento gibi kuruluşların iş birliğiyle yürütüldü.
İlk ev, zor yaşam koşullarında bulunan dokuz çocuk annesi Rejane Alves de Souza'ya teslim edildi. Böylece proje, plastik atıkların değerlendirilmesinin yanı sıra barınma ihtiyacına yönelik sosyal bir çözüm de sundu.
Bin konut hedefiyle yola çıkıldı
Projenin ilk aşamasında modelin daha fazla aileye ulaştırılması hedeflendi. TETO Brasil ve iş ortakları, başlangıçta bin konuta ulaşmayı amaçlayan bir çalışma duyurdu. Ancak bu hedef, projenin tüm konutlarının tamamlandığı anlamına gelmiyor; yaygınlaştırma finansman, malzeme tedariki ve uygun arazi koşulları gibi etkenlere bağlı.
Carapicuíba'daki örnek, geri dönüştürülmüş plastiklerin modüler konut yapımında kullanılabileceğini gösteren dikkat çekici uygulamalardan biri. İki ton plastik atığın değerlendirildiği ve yaklaşık 15 saatte kurulan ev, geri dönüşümle sosyal konut ihtiyacını aynı projede buluşturuyor.