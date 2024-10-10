2 vahşet 2 müebbet

Konya'da geçen yıl yaşanan iki kadın cinayetinden ilki 31 Ağustos'ta meydana geldi. Cihanbeyli ilçesine bağlı kırsal İnsuyu Mahallesi'nde kasaplık yapan Hüseyin Akbulut (33), 3 çocuk annesi olan eşi Zeliha Akbulut'u çocuklarının gözü önünde önce bıçaklayıp daha sonra tabanca ile vurarak öldürdü. Polise giderek teslim olan Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hüseyin Akbulut hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Akbulut, yargılama aşamasında haksız tahrik indirimi alabilmek için eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti Akbulut'a indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.İkinci vahşet ise Karatay ilçesinde 14 Eylül 2023'te yaşandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 2015'te cezaevine giren Neşet Güneş (27), 12 Eylül'de cezaevinden izinli olarak çıktı. Güneş, birlikte yaşadığı ve kendisini aldattığını ileri sürdüğü 8 yaşındaki çocuğunun annesi Damla Dakım'ı (25), 51 yerinden bıçaklayarak öldürdü.Hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın iddianamesinde, Neşet Güneş'in eşine tokat attıktan sonra evin kapısını kilitlediği, tüm yalvarmalarına rağmen bırakmadığı, saçından sürükleyerek oturma odasından mutfağa kadar sürüklediği, kafasına tava ile vurup sersemlettikten sonra defalarca bıçaklayarak katlettiği belirtildi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılama boyunca eşinin kendisini aldattığını öne süren ancak iddialarını kanıtlayamayan Güneş, hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.