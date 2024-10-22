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Giriş Tarihi: 22.10.2024 15:02 Son Güncelleme: 22.10.2024 15:08

2 yaşındaki Defne fıstık yerken boğuldu

Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir mahallesinde meydana gelen olayda, ikiz kardeşi ile yemek yerken nefes borusuna fıstık kaçan 2 yaşındaki Defne Kayadibi hayatını kaybetti.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
2 yaşındaki Defne fıstık yerken boğuldu

Evlerinde ikiz kardeşi Ecem ile birlikte yemek yiyen 2 yaşındaki Defne Kayadibi, yediği fıstığın nefes borusuna kaçması sonucu nefes zorluğu çekip morarmaya başladı. Aile fertleri sağlıkçı olan komşularından yardım istedi. Eve gelen sağlık çalışanı çocuğun nefes borusundaki fıstığı, yaptığı 'Heimlich manevrası' sonrası çıkarmayı başardı.

Ailesinin aracıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan Defne Kayadibi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kayadibi'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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2 yaşındaki Defne fıstık yerken boğuldu
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