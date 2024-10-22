2 yaşındaki Defne’den kahreden haber! Fıstık yerken bir anda morarmaya başladı...

AİLESİ TARAFINDAN HASTANEYE KALDIRILDI AMA...

Aile fertleri sağlıkçı olan komşularından yardım istedi. Eve gelen sağlık çalışanı çocuğun nefes borusundaki fıstığı, yaptığı 'Heimlich manevrası' sonrası çıkarmayı başardı. Ailesinin aracıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesine kaldırılan Defne Kayadibi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.