2 yaşındaki Defne’den kahreden haber! Fıstık yerken bir anda morarmaya başladı...

Yürek yakan olay Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde ikiz kardeşi Ecem ile birlikte yemek yiyen 2 yaşındaki Defne Kayadibi, yediği fıstığın nefes borusuna kaçması sonucu nefes zorluğu çekip morarmaya başladı.
AİLESİ TARAFINDAN HASTANEYE KALDIRILDI AMA...
Aile fertleri sağlıkçı olan komşularından yardım istedi. Eve gelen sağlık çalışanı çocuğun nefes borusundaki fıstığı, yaptığı 'Heimlich manevrası' sonrası çıkarmayı başardı. Ailesinin aracıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesine kaldırılan Defne Kayadibi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.