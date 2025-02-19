2 yaşındaki Mehmet Emin, nefes borusuna kaçan leblebi nedeniyle öldü

Recep Kaya eşi ve 2 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Kaya ile birlikte aile büyüklerine misafirliğe gitti. Aile fertleri çerez yerken minik Mehmet Emin'in nefes borusuna leblebi kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını gören baba, oğlunun soluk borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayınca 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük Mehmet Emin hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.