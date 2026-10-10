2 yıl önceki SMA hastası şimdi top oynuyor

Başkentte düzenlenen 1. Nöromüsküler (sinir-kas hastalıkları) Hastalıklar Kongresi'nde, SMA tedavisindeki umut verici adımlar konuşuldu. Türkiye'de 3 binin üzerinde SMA hastası bulunduğunu belirten Nöromüsküler Hastalıklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Tan, "Bugün SMA başta olmak üzere, doğrudan hastalığın genetik mekanizmasını hedefleyen tedavilerden söz ediyoruz. Bir-iki yıl içinde öleceğini bildiğimiz hastalar top oynar seviyelere geldi" diye konuştu. Prof. Dr. Hacer Durmuş Tekçe ise "FDA onaylı 2 tedavi ülkemizde mevcut. SMA tedavisi ve ilaç masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından karşılanıyor. SMA Tip 1
, Tip 2 ve Tip 3 hastaları için omurilik sıvısına enjeksiyonla uygulanan yöntem yer alıyor. Ağızdan alınan SMA ilacı da diğer tedavi yöntemi. Ayrıca SMA tedavisinde kullanılan ilaçların yerlileştirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör