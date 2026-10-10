Haberler Yaşam Haberleri 2 yıl önceki SMA hastası şimdi top oynuyor
Giriş Tarihi: 10.10.2026

2 yıl önceki SMA hastası şimdi top oynuyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
BURCU ŞEN BURCU ŞEN
2 yıl önceki SMA hastası şimdi top oynuyor
  • ABONE OL
Başkentte düzenlenen 1. Nöromüsküler (sinir-kas hastalıkları) Hastalıklar Kongresi'nde, SMA tedavisindeki umut verici adımlar konuşuldu. Türkiye'de 3 binin üzerinde SMA hastası bulunduğunu belirten Nöromüsküler Hastalıklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Tan, "Bugün SMA başta olmak üzere, doğrudan hastalığın genetik mekanizmasını hedefleyen tedavilerden söz ediyoruz. Bir-iki yıl içinde öleceğini bildiğimiz hastalar top oynar seviyelere geldi" diye konuştu. Prof. Dr. Hacer Durmuş Tekçe ise "FDA onaylı 2 tedavi ülkemizde mevcut. SMA tedavisi ve ilaç masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor. SMA Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 hastaları için omurilik sıvısına enjeksiyonla uygulanan yöntem yer alıyor. Ağızdan alınan SMA ilacı da diğer tedavi yöntemi. Ayrıca SMA tedavisinde kullanılan ilaçların yerlileştirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SOSYAL GÜVENLİK KURUMU #SMA TİP 1
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
2 yıl önceki SMA hastası şimdi top oynuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA