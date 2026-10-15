20 dönüm alanda fındık ve çilek üretiyor

Ordu'da üç kuşaktır sürdürülen fındık üretimini girişimcilikle birleştiren Hayriyenur Kırman, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle üretim alanlarını genişletti. 2016 yılında Genç Çiftçi Projesi kapsamında sera kurulum desteği alarak çilek üretimine başlayan Kırman, 2026 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (TKDK) kapsamında fındık işleme tesisi kurdu. Toplam 20 dönüm alanda fındık ve çilek üreten Kırman, kadın ve genç girişimcilerin tarımda daha fazla yer almasını hedefliyor.

ÜRETİMDEN İŞLETMEYE

Ordu'da tarımsal üretim yapan Hayriyenur Kırman, ailesinden gelen fındık üreticiliği geleneğini girişimcilikle birleştirdi. Yaklaşık 10 yıldır fındık ve çilek üretimi yapan Kırman'ın tarımdaki yolculuğunda Bakanlığın sağladığı destekler önemli rol oynadı. 2016 yılında Genç Çiftçi Projesi kapsamında sera kurulum desteği almaya hak kazanan Kırman, bu destekle çilek üretimine adım attı. Üretimini zamanla çeşitlendiren genç girişimci, 2026 yılında ise TKDK Programı kapsamında fındık işleme tesisini kurarak üretimden işlemeye uzanan bir iş modeli oluşturdu. Toplam 20 dönüm alanda tarımsal faaliyetlerini sürdüren Kırman, 19 dönümde fındık, 1 dönümlük sera alanında ise çilek yetiştiriyor. Çilek üretimini serada 12 ay boyunca gerçekleştirebildiğini belirten Kırman, farklı ürünlerle üretimini çeşitlendirirken fındığın işlenerek daha fazla katma değer kazanmasına da odaklanıyor. Bölgenin temel tarımsal ürünlerinden biri olan fındığın önemli bir ihracat potansiyeli taşıdığını ancak üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için markalaşmanın da önem taşıdığını vurgulayan Kırman, Ünye Kafkas Fındık markasıyla yerel ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

DESTEKLERLE GELİŞTİRİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklerin yalnızca üretime başlamasına değil, yeni yatırımlarla işini büyütmesine de katkı sunduğunu belirten Kırman, desteklerin üreticiler için önemine dikkat çekti. Kırman, "2016 yılında aldığım genç çiftçi desteğiyle sera kurarak çilek üretimine adım attım. 2026 yılında fındık işleme tesisimi kurmam ise ailemden devraldığım üç kuşaklık fındık üretimi birikimini işleme ve katma değer oluşturma aşamasına taşımamı sağladı" dedi. Tarımsal desteklerin üreticilerin faaliyetlerini sürdürmelerinin yanı sıra üretimlerini çeşitlendirmelerine ve yeni yatırımlar yapmalarına da imkân tanıdığını ifade eden Kırman, özellikle kadınların ve genç girişimcilerin tarımda daha fazla yer almasını önemsediğini belirtti.

MARKALAŞMA ÖNEMLİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Gençlik Konseyinde de görev alan Kırman, genç üreticilerin sorunlarının dile getirilmesi ve sahadaki deneyimlerinin karar alma süreçlerine aktarılması için çalışıyor. İlerleyen dönemde gençlerin tarımda kalıcılığını artıracak ekonomik modellerin, dijital tarım uygulamalarının ve kadın üreticilerin destek mekanizmalarına erişiminin güçlendirilmesini hedefliyor. Fındıkta işlenmiş ve paketli ürün çeşitliliğini artırarak markasını ulusal ölçekte daha görünür hale getirmek isteyen Kırman, kadın emeğini önceleyen ve yerel üreticileri kapsayan bir iş modeli oluşturmayı planlıyor. Gençlere ve kadın girişimcilere de seslenen Kırman, tarımda üretimin yanı sıra pazarlama ve markalaşmanın da önem taşıdığını belirterek, "Küçük başlamak başarısızlık değil, doğru bir stratejidir. Toprak hâlâ en güvenilir üretim alanlarından biri" ifadelerini kullandı.