Haberler Yaşam Haberleri 20 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu sonucu: Eleme potasına kim girdi?
Giriş Tarihi: 21.10.2026 00:02

20 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu sonucu: Eleme potasına kim girdi?

MasterChef Türkiye'de 20 Ekim 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümde haftanın ilk takım dokunulmazlığı mücadelesi ekranlara geldi. Şadi kaptanlığındaki mavi takım ile Enes'in liderliğindeki kırmızı takım, eleme potasından uzak kalmak için karşı karşıya geldi. Gecenin sonucuyla birlikte dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adaylarının kimler olacağı merak konusu oldu.

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20 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu sonucu: Eleme potasına kim girdi?
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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunuyla yeniden başladı. Yarışmacılar takım halinde avantaj elde etmek için mücadele ederken kaybeden ekipte bireysel dokunulmazlık ve takım oylaması aşamalarına geçildi. İzleyiciler, 20 Ekim MasterChef bölümünde dokunulmazlığı kazanan takımı ve eleme potasına giren yarışmacıları öğrenmek istiyor.

20 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu sonucu: Eleme potasına kim girdi?

MASTERCHEF 20 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 20 Ekim Salı akşamı oynanan haftanın ilk takım dokunulmazlığı oyununun kazananı belli oldu.

Takımların kıyasıya mücadele ettiği gecede mavi takım dokunulmazlığı kazanarak haftaya avantajlı başladı.

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise eleme potası heyecanı yaşandı.

20 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu sonucu: Eleme potasına kim girdi?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Burçin oldu.

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20 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu sonucu: Eleme potasına kim girdi?

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

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20 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu sonucu: Eleme potasına kim girdi?
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