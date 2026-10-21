20 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu sonucu: Eleme potasına kim girdi?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunuyla yeniden başladı. Yarışmacılar takım halinde avantaj elde etmek için mücadele ederken kaybeden ekipte bireysel dokunulmazlık ve takım oylaması aşamalarına geçildi. İzleyiciler, 20 Ekim MasterChef bölümünde dokunulmazlığı kazanan takımı ve eleme potasına giren yarışmacıları öğrenmek istiyor.