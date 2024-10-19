20 Ekim Pazar günü İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar



Ayrıca, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Ekinlikleri" çerçevesinde, Fatih İlçesi Vatan Caddesi'nde, 20 Ekim 2024 prova günü ve 29 Ekim 2024 tören günü saat 06:00 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:



Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak. 19 Ekim 2024 günü saat 22.00'dan itibaren 20 Ekim 2024 günü yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Prova Programı sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı Yanyollar üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacaktır.

Kapatılan yol için sürücüler için güzergah ise Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi"

