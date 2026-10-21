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Giriş Tarihi: 21.10.2026 13:37

20 günlük eşini öldürdükten sonra hayatına son verdi

Osmaniye’de 20 gün önce dünya evine girdikleri öğrenilen Aker çiftinin mutluluğu kısa sürdü. Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Salih Aker, tartıştığı eşi Aliye Aker’i tabancayla öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

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MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
20 günlük eşini öldürdükten sonra hayatına son verdi
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde uzman çavuş Salih Aker (29), 20 gün önce evlendiği eşi Aliye Aker'i (27), tabancayla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde 6 katlı apartmanda sabaha karşı yaşandı. Aker çifti bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Salih Aker, eşine tabancayla ateş ettikten sonra 112 Acil Sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi, ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Apartman sakinlerinden genç çiftin komşularından Elif Gök, "Sabah 05.30'da uyandığımda apartmanın önünde polis aracıyla ambulansı gördüm. 20 gün önce evlenen çiftin öldüğünü öğrendim. Her gece tartıştıkları söyleniyordu. Yazık oldu" dedi.

#OSMANİYE
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