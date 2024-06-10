20 ilde “NARKOÇELİK-22” operasyonu.. 157 zehir taciri yakalandı

Operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 282 ekip ve 846 Jandarma personelinin katılımıyla; Diyarbakır, Antalya, Manisa, Van, Ağrı, Hatay, Aydın, Ankara, Hakkâri, Giresun, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Aksaray, İstanbul, Çanakkale, Kayseri, Ordu, Bingöl, Edirne ve Osmaniye olmak üzere 20 ilde "NARKOÇELİK-22" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 374 kg esrar, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir, 50 bin kök skunk ele geçirildi. Yakalanan 5 zehir taciri tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan takipli KOM operasyonunda; 13 kg 750 gr skunk, 2 kg metamfetamin, muhtelif miktarda uyuşturucu hap ve kök kenevir ele geçirildi. 33 sokak satıcısı yakalanırken, 10'u tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'sinin adli işlemleri ise sürüyor.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 101 kg esrar, 16 kg eroin, 21 kg metamfetamin, bin 980 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 3 zehir tacirinden 1'i tutuklandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 59 kg metamfetamin, 13 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 393 bin 720 adet uyuşturucu hap, 2 kg metamfetamin, 600 gr esrar ele geçirildi. Yakalanan 4 zehir taciri de tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 10 kg metamfetamin ele geçirilirken, yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı.

TOPLUMUMUZU ZEHİRLEMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, ""Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.