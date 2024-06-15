20 milyon öğrenci karne heyecanı yaşadı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyondan fazla öğrenci, dün karnelerini alarak 3 aylık yaz tatiline girdi. Öğrenciler 9 Eylül'e kadar tatil yapacak. Bu yıl ilk kez ortaokul öğrencileri, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarını da gösteren karneler aldı. Bu yıl ilk kez 9'uncu sınıflarda sınıfta kalma uygulaması başlatılmıştı. Bu yıl yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçti. 9'uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler, artık sınıf tekrarı yapacak. Sınıf geçmede Türkçe baraj puanı da 70'e çıkarıldı.İstanbul'da da 7 bin 705 okulda toplam 2 milyon 985 bin 983 öğrenci karne heyecanı yaşadı.