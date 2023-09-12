Haberler Yaşam Haberleri 20 milyon öğrenci okula koştu
Giriş Tarihi: 12.9.2023

20 milyon öğrenci okula koştu

3 aylık tatilin bitmesiyle 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci okullarına koştu. Okul çevrelerinde emniyet birimleri sıkı denetimler gerçekleştirdi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
20 milyon öğrenci okula koştu
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1.2 milyona yakın öğretmen için yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim-öğretim yılı, 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı. Bakanlık, ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakları öğrencilere ulaştırdı.



Yeni eğitim-öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023'te başlayacak. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve ikinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024'te başlayacak.



6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ilk ders zili çaldı. Kentte bazı okulların ağır hasarlı olması nedeniyle 11 konteyner okul kuruldu ve dün ders başı yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Barış Yarkadaş ‘değişim’ diyen İmamoğlu’na ateş püskürdü: Liboş liboş konuşuyor
Kızımı, geleneklerimize göre yetiştiriyorum
SON DAKİKA | Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Usulsüz ruhsata imza atmayan başkanı görevden aldı
Başıboş köpekleri savunup çocukları tehdit etmişti! O kadın hakkında flaş gelişme!
CHP’li Belediyenin orman katliamına mahkeme dur dedi
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan G20 dönüşü önemli açıklamalar! Batı'ya 'tahıl koridoru' mesajı: Verilen sözler yerine getirilmeli
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
20 milyon öğrenci okula koştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA