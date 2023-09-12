20 milyon öğrenci okula koştu

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1.2 milyona yakın öğretmen için yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim-öğretim yılı, 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı. Bakanlık, ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakları öğrencilere ulaştırdı.Yeni eğitim-öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023'te başlayacak. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve ikinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024'te başlayacak.6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ilk ders zili çaldı. Kentte bazı okulların ağır hasarlı olması nedeniyle 11 konteyner okul kuruldu ve dün ders başı yapıldı.