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Giriş Tarihi: 18.4.2025 12:53 Son Güncelleme: 18.4.2025 13:31

20 ton uyuşturucu imha edildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Lice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vuruldu. İnsan Hava Aracı’nın da desteğiyle (İHA) Lice ilçesinde, yapılan operasyonlarda, ele geçirilen 20 ton uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu madde savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında imha edildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
20 ton uyuşturucu imha edildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 17 Nisan 2025 günü Lice İlçesi kırsalında uyuşturucu operasyonu yapıldı. İnsansız Hava Aracı'nın da (İHA) destek verdiği operasyon tamamlandı. Operasyon kapsamında 18 bin 246 kök kenevir bitkisi ve 81 bin 800 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, kenevirden numune alındıktan sonra imha edildi. Operasyonda, jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 kişi işlemleri tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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20 ton uyuşturucu imha edildi
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