20 yaşındaki Sinan gittiği parkta öldürüldü

Olay, Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan ve geçtiğimiz hafta açılışı gerçekleştirilen Şehir Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Sinan Eser parkta dolaştığı sırada daha önceden aralarında husumet bulunan kişilerle karşılaştı. İki taraf arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Eser, göğsünden vurularak ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eser, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Parkta devriye atan bekçiler olayı işlediği ileri sürülen A.B.A. (19) ve kavgaya karışan A.Y'yi suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı.