20 yıl önce verilen ‘kan bedeli’ için ikinci kez cinayet işledi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Kırmataş Köyünde yaşayan Salim Kaydaş, yaklaşık 20 yıl önce amcasının oğlu Nurettin Kaydaş'ı silahla öldürdü. Gözaltına alınan ve tutuklanan Salim Kaydaş (45), kuzenini yanlışlıkla vurduğunu söyleyince ailesi şikâyetçi olmadı. Kısa bir süre cezaevinde yatan Kaydaş'ın babası, ölen yeğeninin ailesine 'kan bedeli' adı altında arazi verdi. Araziyi de Nurettin Kaydaş'ın ağabeyi Mecit Kaydaş (56) ekip biçmeye başladı. Bu arada, 5 yıl önce İzmir'e yerleşen Mecit Kaydaş, belirli dönemlerde köye gelip araziyi ekmeye devam etti.Ancak Salim Kaydaş, bir süre önce araziyi geri isteyince taraflar arasında husumet başladı. Köyün ileri gelenleri araya girse de vazgeçmeyen ve araziyi zorla almaya karar veren Salim Kaydaş, önceki gün kuzeni Mecit Kaydaş ve oğlu Kerem Kaydaş'ın (35) araziyi sürdüğünü öğrendi. Bunun üzerine pompalı tüfekle araziye giden Salim Kaydaş, kuzeni ve oğluna ateş açarak kaçtı. Ağır yaralanan baba-oğul, hastaneye kaldırıldı. Ancak Mecit Kaydaş kurtarılamadı. Jandarma Salim Kaydaş'ı ararken, Mecit Kaydaş ise otopsinin ardından İzmir'de toprağa verildi.