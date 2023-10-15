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Giriş Tarihi: 16.10.2023

20 yıl sonra çadırdan bungalova taşındı

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
20 yıl sonra çadırdan bungalova taşındı
Rize'de, 20 yıldır çay bahçesi içinde kurduğu derme çatma çatırda tek başına yaşayan Şaban Ali Meral'e (70), SABAH'ın haberi üzerine sanatçı Selda Bağcan'ın desteğiyle bungalov eve kavuştu. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında askerliğini yaparken psikolojisi bozulan Şaban Ali Meral (70), memleketi Rize'de, 20 yıldır insanlardan uzak, babasından kalan çay bahçesine kurduğu derme çatma çadırında yaşıyordu. SABAH'ın "20 yıldır çadırda yaşıyor" haberinin ardından sanatçı Selda Bağcan, SABAH'ı arayıp Meral'e bungalov ev yapılması için destek olacağını söyledi. Rizeli iş insanı Cengiz Şafak da masrafların yarısını üstlenince Meral bungalov evine kavuştu.



'ÇAYA BEKLİYORUM'
Çadırının bulunduğu araziye yerleştirilen bungalovla sıcak bir yuvaya kavuşan Meral, "Rize yağışlı olduğu için çadır su alıyordu ve sürekli yer değiştiriyordum. Huzur içinde yaşayacağım yuvama kavuştum. Artık kar ve yağmur beni etkilemeyecek. Selda Bağcan ile Cengiz Şafak'a teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Selda Bağcan'ı Rize'ye çay içmeye bekliyorum" dedi.

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20 yıl sonra çadırdan bungalova taşındı
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