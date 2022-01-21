Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.