Haberler Yaşam Haberleri 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır?
Giriş Tarihi: 21.1.2022 23:17 Son Güncelleme: 21.1.2022 23:17

2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır?

2008 Pekin Olimpiyatları’nda 9,69’luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır?

A- Sağ ayakkabısının içinde taş varken
B- Sol ayak başparmak tırnağı batıyorken
C- Sağ ayakkabısının altına sakız yapışmışken
D- Sol ayakkabısının bağı çözülmüşken (CEVAP)

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2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır?
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