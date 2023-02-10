2011 depremini yaşayan Vanlılar "asrın felaketinde" depremzedelere evlerini açtı

ERCİŞ'TE 400 YATAKLI YURT DEPREMZEDELERE AÇILDI

Erciş ilçesinde de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı 400 yataklı yurt, depremzedeler için hazırlandı. Yurda yerleşen Zeydin Dağ, Gaziantep'te yaşadığını ve depremden sonra Erciş ilçesine geldiklerini söyledi. Çocuğunun 2 aylık olduğunu ifade eden Dağ, "Deprem anında eşim ve ben çok telaşlandık. Neye uğradığımızı şaşırmıştık. Acayip bir sarsıntı vardı. 5 kişilik bir aileyiz. İkinci deprem vurduğunda ev tam çatladı, girilecek halde değildi. Ev dördüncü katta olduğu için hiç eve çıkamadık ve bir şey alamadan çıktık." diye konuştu. 9 yaşındaki Banu İnan da "Deprem anında uyuyorduk. Ablam beni yataktan kaldırdı. Yatağın yanına 'çök, kapan, tutun' hareketini yaptık. Sonra eşyalarımızı montumuzu alıp çıktık. Dışarıda biraz bekledik parka gittik orada bir kafede kaldık. Şimdi de yurttayız." dedi. Yurt Müdürü Burhan Fener de depremzedeleri misafir ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti: "Toplamda 400 depremzede misafirimizi burada ağırlamaya hazırız. Buyursunlar gelsinler, evimiz evleridir. Onlara her türlü imkanları sunmaya hazırız. Depremzedeler, Erciş Kaymakamlığına müracaat etsinler, onlar bizlere yönlendiriyorlar. Yurt olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık. Devletin şefkati ve merhameti onlarla beraberdir."

HAKKARİLİLER DE EVLERİNİ DEPREMZEDELERE AÇTI

Hakkari İz Doğa Sporları Kulübü Başkanı Kemal Özedir de kentte herkesin deprem bölgesine yardımcı olmak için elinden geleni yapmaya çalıştığını belirtti. Kent sakinlerinin depremden etkilenenleri evlerinde ağırlamaya hazır olduğunu ifade eden Özdemir, "Her ev en az 5 kişiyi misafir edebilir. Ben de 5 kişilik bir aileyi evimde ağırlayabilirim. Akrabalar, eş ve dostlarım da aynı şekilde evlerini açmış durumdalar. Bize ulaşmaları yeterli. Evlerimiz de açık. Kentte deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yoğun bir yardım çalışması var. Temel gıda malzemeleri, giyim, ayakkabı, bebek ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere yardımları topluyoruz. Buradaki yardımları da depremden etkilenen illere gönderiyoruz. Allah bir daha yaşatmasın. Büyük bir felaket yaşanıyor. İnşallah en kısa sürede bunun üstesinden geliriz." diye konuştu.