FETÖ’cü avukat mahkeme heyetini tehdit etti

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ
/PDY
silahlı terör örgütü davasında 12 yıl
hapis cezasına çarptırılan avukat, mahkeme heyetine sanık sandalyesini göstererek, "Kürsünün bu tarafına geçeceksiniz" diye tehdit etti.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde davalar devam ediyor. Adıyaman Barosu avukatlarından Mehmet Canpolat
ve Cüneyt Göğüş
'ün yargılandığı davanın 5. duruşmasında karar çıktı.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Canpolat'a FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanığın, 3713 Sayılı Kanunun 5/1. maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
Kararın açıklanmasının ardından sanık, mahkeme heyetine seslenerek ve sanıkların bulunduğu yeri işaret ederek "Kürsünün bu tarafına geçeceksiniz" diyerek tehditte bulundu.
Diğer sanık avukat Cüneyt Göğüş'e ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığa verilen cezanın, 3713 Sayılı Kanunun 5/1. maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak sanığın 9 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.