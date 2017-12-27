Haberler > Yaşam Haberleri > FETÖ’cü avukat mahkeme heyetini tehdit etti

’cü avukat mahkeme heyetini tehdit etti

'den hapis cezası alan avukat , mahkeme heyetine "Kürsünün bu tarafına geçeceksiniz" dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 10:29 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 11:11
FETÖ’cü avukat mahkeme heyetini tehdit etti
Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen / silahlı terör örgütü davasında hapis cezasına çarptırılan avukat, mahkeme heyetine sanık sandalyesini göstererek, "Kürsünün bu tarafına geçeceksiniz" diye tehdit etti.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde davalar devam ediyor. Adıyaman Barosu avukatlarından ve 'ün yargılandığı davanın 5. duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Canpolat'a FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanığın, 3713 Sayılı Kanunun 5/1. maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
Kararın açıklanmasının ardından sanık, mahkeme heyetine seslenerek ve sanıkların bulunduğu yeri işaret ederek "Kürsünün bu tarafına geçeceksiniz" diyerek tehditte bulundu.

Diğer sanık avukat Cüneyt Göğüş'e ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığa verilen cezanın, 3713 Sayılı Kanunun 5/1. maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak sanığın 9 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.



GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’cü avukat mahkeme heyetini tehdit etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN